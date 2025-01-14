Инженеры создают уникальную технологию.

Это часть подготовки к миссии Change 7, запланированной на 2026 год. Особенностью этого флага является его способность колыхаться в условиях лунного вакуума, где отсутствует атмосфера.

Чжан Тяньчжу, заместитель руководителя института перспективных технологий, объяснил, что обычный флаг не может развеваться на Луне из-за отсутствия воздуха. Однако китайские ученые нашли решение: они предложили использовать специальные проводники, встроенные в ткань флага. Когда по этим проводникам проходит ток, создается электромагнитное поле, которое и заставляет флаг двигаться.

Основная цель миссии Change 7 — исследование южного полюса Луны в поисках водяного льда. Кроме того, ученые уже готовятся к следующей миссии Change 8 и планируют создание Международной лунной исследовательской станции. В проекте примут участие Россия и другие страны. Станция, которую планируется построить к 2035 году, будет функционировать автономно и сможет временно принимать человека.

Чжан Тяньчжу в интервью Центральному телевидению Китая поделился, что команды ученых уже разделились на группы для завершения разработки оборудования к февралю. Это подчеркивает серьезность и масштабность китайских космических амбиций.