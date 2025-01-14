Международный астрономический союз выбрал название для астероида из 2700 предложенных вариантов.

Астероид, названный Кардеей, теперь входит в список космических объектов, именованных в честь мифологических персонажей. Например, таких как Марс и Венера.

Кардея относится к категории квазилун, астероидов с необычной орбитой вокруг Земли. Её имя было выбрано из более чем 2700 предложений, поступивших на конкурс, организованный Международным астрономическим союзом (МАС). Победителем стал Клейтон Чилкатт, 19-летний студент из Университета Джорджии, который предложил это имя в рамках учебного проекта по астрономии. "Кардея казалась мне поистине небесной", - рассказал Чилкатт.

Интерес к квазилунам возрос после того, как Латиф Нассер, ведущий радиопрограммы Radiolab, обратил внимание на необычный объект возле Венеры. Этот интерес привел к организации конкурса на лучшее имя для нового астероида.

Участники конкурса представляли более 100 стран. Среди финалистов были имена, вдохновленные мифологией разных народов, включая Бакунаву - мифического дракона из филиппинского фольклора, и Теккистекатль - ацтекского бога луны.

Келли Блюменталь, директор МАС по астрономической просветительской работе, уверена, что имена финалистов также найдут применение и могут быть использованы для наименования других космических объектов в будущем.

Следующее сближение Кардеи с нашей планетой ожидается только в октябре 2026 года. Тогда астероид приблизится к нашей планете на расстояние около 18,5 млн миль.