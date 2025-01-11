Новая модель получила название StanbyME 2.

Новинка обладает улучшенными характеристиками. Теперь экран телевизора увеличен до 27 дюймов, а разрешение экрана достигло 1440p, что обеспечивает более четкое изображение.

Одним из ключевых нововведений стал съемный ремешок, который позволяет легко переносить телевизор. Это делает StanbyME 2 не только технологичным, но и удобным устройством для активных людей. Телевизор можно носить как сумку или же повесить на стену, что добавляет удобства в использовании.

Для защиты экрана от возможных повреждений предусмотрен складной чехол, который также может служить подставкой. Это делает телевизор идеальным спутником для путешествий и походов.

Управление StanbyME 2 осуществляется с помощью пульта, который крепится к телевизору с помощью магнита, что предотвращает его потерю. Кроме того, модель оснащена двумя портами USB-C и HDMI-входом, что позволяет подключать различные периферийные устройства.

На данный момент стоимость новой модели StanbyME 2 не объявлена, но уже ясно, что устройство предлагает множество функций для удобства и мобильности пользователей.