Компания "Ростех" представила новую технологию, которая значительно увеличивает срок службы самолетных винтов.

Компания "Ростех" представила новую технологию, которая значительно увеличивает срок службы самолетных винтов. Речь идет о методе ионного азотирования, разработанном специалистами одной из организаций Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), входящей в состав "Ростеха".

Суть технологии заключается в обработке винтов в специальной печи. В процессе обработки в печь подается аммиак, который при высокой температуре (850°C) распадается на азот и водород. Эти газы взаимодействуют с поверхностью металла, формируя на ней защитный азотированный слой толщиной от 0,3 до 0,55 мм. Вся процедура займет от 24 до 30 часов.

Благодаря этому слою, винты становятся гораздо более устойчивыми к износу. Кроме того, в процессе сборки используются специальные гайки, также обработанные по этой технологии. Они оснащены внутренними шариками, которые облегчают движение по канавкам винта, минимизируя трение и износ.

Таким образом, ионное азотирование не только увеличивает износостойкость самолетных винтов, но и способствует более долговечной и надежной работе всей конструкции.