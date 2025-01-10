Суджу никто не штурмует в данный момент.

Несмотря на ожесточенное сопротивление и проведенные нападения в районе хутора Бердин ВСУ продолжают терять позиции в Курской области. При этом 9 января в сети начали всплывать сообщения о том, что ВС РФ начали штурмовать город Суджу, последний крупный населенный пункт, оставшийся под контролем украинцев в Курской области. Однако российские военные с мест событий опровергают эту информацию и заявляют, что город пока никто не штурмует, так как до него банально не дошли.

Как сообщают российские военные в Курской области, Суджу пока никто не пытается штурмовать и все новости об этом опережают реальные события. Более того, пока ВС РФ не возьмут села вокруг города никто не приступит к его освобождению от украинских сил. Сейчас ВС РФ подошли к Судже на 2 км в районе села Махновка к востоку от населенного пункта, а также потихоньку подходят с юго-востока, через Агроном.

«Праздники прошли, кому-то захотелось хайпа. До боев за город еще далеко. Села вокруг города еще под ВСУ, сначала нужно их освободить» - пишет RTVI, публикуя заявления российских военных.

Стоит отметить, что село Махновка пока находится не под полным российским контролем и ВСУ сохраняют там свое присутствие и ведут ожесточенное сопротивление. Пока украинские формирования не выбьют из села окончательно никто не будет идти на Суджу, так как это несет большие риски. Кроме того, группировка армии «Север» сейчас постепенно продвигается и в других направлениях, стараясь растягивать украинские силы и вынуждая перебрасывать на Курщину новые подкрепления.