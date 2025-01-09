Метод решили назвать LEFTfield.

Метод значительно повышает точность изучения космоса и открывает новые возможности для понимания темной материи, темной энергии и гравитации.

Галактики во Вселенной не существуют поодиночке, они собираются в группы под влиянием гравитации, создавая так называемую "космическую паутину". Традиционные методы анализа, такие как двух- и трехточечные корреляционные функции, не всегда эффективно справлялись с задачей, особенно на малых расстояниях. В отличие от них, LEFTfield использует вероятностный подход и теорию поля для точного моделирования распределения галактик в пространстве.

Сравнения показали, что новый метод улучшает точность предсказаний амплитуды роста структур в 3-5 раз. Это сравнимо с увеличением объема изучения в десятки раз, что является серьезным прорывом в астрофизике.

Особое внимание уделено параметру σ8, который помогает оценить амплитуду структур в начальном поле плотности. Этот параметр критически важен для тестирования нестандартных космологических моделей, в том числе тех, которые предполагают альтернативные теории гравитации или представления о темной материи.

LEFTfield также открывает новые возможности для поиска доказательств необычных физических явлений, которые могут отклоняться от стандартной модели космологии. Исследователи могут анализировать аномалии и использовать различные независимые данные, к примеру, информацию о гравитационном линзировании.

В ближайшем будущем команда планирует применить метод LEFTfield к реальным данным из галактических обзоров. Это потребует дополнительного анализа влияния наблюдательных ошибок на результаты. Гибкая и мощная система LEFTfield станет ключом к новым открытиям в астрофизике и поможет глубже понять структуру и эволюцию Вселенной.