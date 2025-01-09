Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
g1tarist
TCL представила на выставке CES 2025 новую серию телевизоров QM6K QD-Mini LED
Серия QM6K QD-Mini LED включает шесть моделей с диагоналями от 50 до 98 дюймов.

Эта линейка включает в себя 6 моделей. Размеры экрана моделей варьируются от 50 до 98 дюймов.

Телевизоры поддерживают технологию Mini LED. Эта технология, благодаря наличию до пяти сотен локальных зон затемнения значительно повышает контрастность и улучшает качество изображения. Это делает модели особенно привлекательными для любителей кинематографа и видеоигр.

Особенностью телевизоров TCL QM6K является поддержка частоты обновления 144 Гц, которая может быть увеличена до 288 Гц при использовании переменной частоты обновления (VRR). Это делает их идеальным выбором для геймеров.

Кроме того, устройства оборудованы антибликовым покрытием и поддерживают такие технологии, как Dolby Vision IQ, HDR10+, IMAX Enhanced. Также присутствует режим Filmmaker и встроенная платформа Google TV, которая предоставляет доступ к различным потоковым сервисам.

Телевизоры имеют широкий набор портов, включая четыре HDMI (один из которых поддерживает eARC), USB 3.0 и SPDIF. Аудиосистема Onkyo 2.1 с поддержкой Dolby Atmos и DTS Virtual:X обеспечивает высококачественное звучание.

Цены на телевизоры TCL QM6K начинаются от 750$ за TV с диагональю 50 дюймов и достигают 3500$ за TV размером 98 дюймов. Первым покупателям компания предлагает подарок - можно забрать с собой звуковую панель TCL Q75H, стоимостью 600$.

#ces 2025 #телевизоры #tcl
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Современные хакеры легко взламывают 8-символьные пароли, не не могут справиться с 16-значными
27
GeForce RTX 5070 по производительности в играх равна GeForce RTX 4090
38
В Китае создали сверхточные атомные часы, способные помочь обнаружить малозаметный истребитель
3
Физики назвали две технологии, способные увеличить скорость космических кораблей в сотни раз
10
В Китае ввели в постоянную эксплуатацию крупнейшую в мире ГАЭС
3
Процессор Ryzen 9 9950X3D уступает Ryzen 7 9800X3D по производительности почти во всех играх
4
Google представила обновленную операционную систему для телевизоров, с AI-функцией News Brief
1
NVIDIA представила игровые видеокарты GeForce RTX 50 — от $549 за RTX 5070 до $1999 за RTX 5090
9
Линейка смартфонов Poco F7 выйдет в этом году в трех версиях: базовой, Pro и Ultra
+
Hisense представляет первый микросветодиодный телевизор для потребителей
1
Российские потребители массово возвращают продавцам новогодние ели, гирлянды и декор
2
AMD анонсировала новые 3D V-Cache процессоры для настольных ПК и семейство Fire Range для ноутбуков
+
Новые смарт-часы Amazfit Active 2 приносят яркий дисплей и улучшенные сенсоры за менее чем $100
+
Выпущены материнские платы Gigabyte серии B850, адаптированные для процессоров Ryzen 9000
2
NVIDIA анонсировала GeForce RTX 5090D для китайского рынка
+
Игровая производительность RTX 5090 на 30-40% выше предшественника без учёта технологии DLSS 4
29
Новые видеокарты AMD RX 9070 XT и RX 9070 теперь лучше работают с ИИ-задачами и трассировкой лучей
1
NVIDIA представила GeForce RTX 5090, 5080, 5070 Ti и 5070 — флагманскую видеокарту оценили в $1999
13
AMD Radeon RX 9070 и Ryzen 9 9950X3D протестировали в Call of Duty Black Ops 6
3
Глава NVIDIA раскрыл цены на семейство видеокарт GeForce RTX 50
24

Популярные статьи

Деградация светодиодов на примере почерневшей от времени E27 лампы Gauss от 2014 года
19
Nvidia представила видеокарты RTX 50 Blackwell
145
Что подорожает в России в 2025 году — не очень оптимистичный прогноз
50
Что стоит сделать и о чем задуматься геймеру в начале года
13
Какие аксессуары стоит купить счастливому обладателю новой PlayStation 5 (Xbox series)
2
Ретро-обзор: видеокарта nVidia Riva TNT2 M64 32Mb - обрезки со стола Хуанга
31
О том, какие космические проекты и миссии реализуются в 2025 году
3

Сейчас обсуждают

Vladimir911
05:08
И ширик 8мп ))))
OPPO Find X8 Mini получит процессор Dimensity 9400 и 50-мп камеру из серии Sony IMX9
VRoman
05:02
А АМД говорит что для SOC лучше использовать старые тех. процессы...
Intel начнёт выпускать серийные устройства по технологии 18A во втором полугодии
Андрей Важенин
05:01
Гаэс отличается от ГЭС насосом перекачивающих воду назад? Так любую ГЭС можно этой фигнёй оборудовать вопрос в эффективности сколько потратиться энергии на подъем тонны воды и сколько данная тонна выр...
В Китае ввели в постоянную эксплуатацию крупнейшую в мире ГАЭС
Evgeny Chezarin
04:10
Видел сравнение картинки с лучами и без в индиане. С лучами графика 2015 года, без лучей 2014 года. 1440p на 4080 без лучей ~90fps, с лучами от 34fps. Unreal engine 4.9.2 вышел в конце 2015 и радовал ...
Nvidia представила видеокарты RTX 50 Blackwell
Максим Лобков
03:57
Предположим, вы знаете где подлодка.. Что с того? Остановить заряд вы не сможете, даже если выстрелите в неё.
ИИ на пороге подрыва стелс-технологий многомиллиардных атомных подлодок
Gamandril
03:38
Ну да, когда старая видеокарта по 100-200 рублей те же 3Dfx по 9000+ это не развод лохов.
Сборка ретро-ПК - часть 5: в поисках оптимальной конфигурации для API Glide
Garthar
03:37
Я скажу что статью писали рептилоиды с рен-тв не отличающиеся умом и сообразительностью
ИИ на пороге подрыва стелс-технологий многомиллиардных атомных подлодок
Garthar
03:37
Модель устройства в студию и дальность. А пока перестань брехать. Я тебе даже подскажу что ключевое слово тут "вертолеты" Еще одна подсказка - найди что такое "залупу полоскать". В мире не существует ...
ИИ на пороге подрыва стелс-технологий многомиллиардных атомных подлодок
klopcha
03:24
Может побольше работать или делом каким заниматься, а не просто гамать все выходные подряд. В нашём городе, 6кило - это ты должен гамать каждый день по 8 часов. Но учитывая и остальные траты, считаем ...
Nvidia представила видеокарты RTX 50 Blackwell
Александр Еремеев
03:22
Свежо предание, но верится с трудом. Да и в целом, всё предание об Intel Core Ultra звучало как пердение. Теперь сколько не отмазывайся, все равно скажут, что обосрался.
Обновление BIOS повысило однопоточную производительность десктопных Core Ultra 200 на 52%
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем