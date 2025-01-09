Серия QM6K QD-Mini LED включает шесть моделей с диагоналями от 50 до 98 дюймов.

Эта линейка включает в себя 6 моделей. Размеры экрана моделей варьируются от 50 до 98 дюймов.

Телевизоры поддерживают технологию Mini LED. Эта технология, благодаря наличию до пяти сотен локальных зон затемнения значительно повышает контрастность и улучшает качество изображения. Это делает модели особенно привлекательными для любителей кинематографа и видеоигр.

Особенностью телевизоров TCL QM6K является поддержка частоты обновления 144 Гц, которая может быть увеличена до 288 Гц при использовании переменной частоты обновления (VRR). Это делает их идеальным выбором для геймеров.

Кроме того, устройства оборудованы антибликовым покрытием и поддерживают такие технологии, как Dolby Vision IQ, HDR10+, IMAX Enhanced. Также присутствует режим Filmmaker и встроенная платформа Google TV, которая предоставляет доступ к различным потоковым сервисам.

Телевизоры имеют широкий набор портов, включая четыре HDMI (один из которых поддерживает eARC), USB 3.0 и SPDIF. Аудиосистема Onkyo 2.1 с поддержкой Dolby Atmos и DTS Virtual:X обеспечивает высококачественное звучание.

Цены на телевизоры TCL QM6K начинаются от 750$ за TV с диагональю 50 дюймов и достигают 3500$ за TV размером 98 дюймов. Первым покупателям компания предлагает подарок - можно забрать с собой звуковую панель TCL Q75H, стоимостью 600$.