Автомобили показали еще прошлой весной.

Эти модели уже обозначены как K30, K40 и S40, хотя их производство еще не было запущено. Машины были представлены еще весной прошлого года и являются модификациями автомобилей Changan. Интересно, что они были показаны даже премьер-министру России Михаилу Мишустину.

Согласно информации, полученной от Telegram-канала "Русский автомобиль", основанной на данных "Автостата", эти три автомобиля уже официально стоят на учете как "Волги". Однако возникает вопрос, как это стало возможным, учитывая, что у этих автомобилей нет необходимого Одобрения типа транспортного средства (ОТТС), а при регистрации нельзя переименовывать модель.

Планы по запуску производства этих автомобилей были озвучены на конец 2024 года с привлечением инвестиций в размере 60 миллиардов рублей. Но на данный момент сборка машин еще не началась.