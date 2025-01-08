Стоимость базовой версии LE составляет 29 485 долларов.

В линейке также представлены улучшенные версии. Например, модель XLE, оснащенная большими колесами и передовыми технологиями, теперь доступна по цене от 32 930 долларов. Самая дорогая комплектация Limited предлагается по стартовой цене 36 500 $.

Одним из ключевых нововведений в Prius 2025 года является специальная версия Nightshade, построенная на базе комплектации XLE. Эта модель выделяется эксклюзивными черными элементами дизайна: логотипами, ручками дверей и отделкой бампера. Кроме того, Nightshade предлагается в уникальном цвете Karashi, разработанном специально для этой версии.

Все модели Prius, кроме подключаемого гибрида, оснащены гибридной силовой установкой мощностью 194 лошадиные силы. Она включает в себя 2,0л. бензиновый двигатель с четырьмя цилиндрами, заимствованный у Toyota Corolla Cross, и работает в сочетании с 2 электродвижками и бесступенчатой АКПП. Базовая комплектация предусматривает передний привод, но за дополнительные 1400 долларов можно заказать версию с полным приводом, которая добавляет еще один электродвигатель на заднюю ось, увеличивая мощность на 2 лошадиные силы.

Эти обновления делают Toyota Prius 2025 года одним из самых привлекательных предложений на рынке гибридных автомобилей.