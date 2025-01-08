Экран 2K AMOLED, второй дисплей на задней панели.

Компания Fossibot представила новую модель смартфона S3 Pro, которая уже поступила в продажу в Китае. Этот аппарат стоит всего $160, но его характеристики могут удивить даже требовательного пользователя.

Основной экран устройства — это AMOLED панель с разрешением 2K. Диагональ экрана составляет 6,67 дюйма, а плотность пикселей — 394 ppi. Экран способен выдавать яркость до 500 нит в стандартном режиме и до 800 нит при повышенной яркости, что делает изображение отлично видимым даже на солнце.

Необычной особенностью модели является второй дисплей на задней панели, который добавляет удобства при использовании камеры. Говоря о камере, основной сенсор здесь — на 64 Мп.

Что касается производительности, Fossibot S3 Pro оснащен процессором Helio G85 и 6 ГБ оперативной памяти, которую можно увеличить до 20 ГБ за счет виртуальной памяти. Встроенной памяти предоставлено 128 ГБ.

Смартфон поддерживает технологию распознавания лиц и оснащен модулем NFC для бесконтактных платежей. Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч, что обеспечивает длительное время работы без подзарядки.



