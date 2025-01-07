Он оснащен дисковыми тормозами и ABS.

Компания Ninebot недавно представила новинку на рынке электротранспорта — электроскутер Voyager F2z. Эта модель привлекает внимание своей доступной ценой в $790 и впечатляющим запасом хода до 110 километров на одной зарядке.

Voyager F2z оборудован бесщеточным двигателем мощностью 400 Вт, что обеспечивает достаточную мощность для передвижения по городу. Максимальная скорость устройства составляет 25 км/ч.

Voyager F2z имеет дисковые тормоза как спереди, так и сзади, а также систему рекуперативного торможения, которая помогает экономить заряд батареи. Кроме того, модель защищена от воды по стандартам IPX5 для скутера и IPX7 для аккумулятора, что позволяет не беспокоиться о попадании в дождь.

Среди других удобств стоит отметить наличие регулируемой задней подвески и гидравлической передней подвески, что обеспечивает комфортное передвижение по неровным дорогам. Электроскутер также оснащен умным замком с бесключевым доступом, системой контроля тяги, помощником при трогании на подъеме и цифровой приборной панелью с GPS/ГЛОНАСС и круиз-контролем.