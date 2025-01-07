Китайцы успешно включились в космическую гонку.

Это событие подчеркивает усиление космической гонки, в которой страна демонстрирует свои технологические достижения. Испытания прошли в двух разных местах: четыре в столице Пекине и одно в Лайюане, что на севере провинции Хэбэй.

Особое внимание привлек новый водородно-кислородный двигатель, который был запущен в Пекине. Этот двигатель успешно функционировал около 100 секунд, после чего испытание было завершено.

Ся Вэй (инженер из Китайской космической научно-технической организации), поделился информацией, что ключевым моментом тестирования была проверка координации работы движка верхней ступени и оценка его технических характеристик. В тот же день были испытаны еще 3 движка одной ракеты, включая основной двигатель, двигатель верхней ступени и двигатель для пространственной ориентации.

Кроме того, на испытательном полигоне в Лайюане успешно запустили движок на метане. Эти тесты отражают стремление Китая укрепить свои позиции в космической индустрии и продемонстрировать свои возможности в разработке и испытании современных технологий.