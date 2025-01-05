Оттуда осуществлен запуск 93 ракет.

Это на 21 пуск больше по сравнению с предыдущим годом. На втором месте в этом рейтинге по числу пусков оказалась военно-воздушная база Ванденберг в Калифорнии, откуда было успешно отправлено в космос 47 ракет.

Китайские космодромы также показали высокую активность: с космодрома Цзюцюань было запущено 21 ракета, что позволило ему занять третье место. Чуть меньше пусков, а именно 19, было совершено с космодрома Сичан, что обеспечило ему четвертое место. Пятое место занял космодром Махиа в Новой Зеландии, где количество запусков увеличилось с 7 до 13 по сравнению с прошлым годом.

В этом году космическая активность была зафиксирована на 19 наземных космодромах, а также на морских платформах в акваториях Жёлтого и Южно-Китайского морей. Несмотря на то что Байконур в Казахстане не вошел в пятерку лидеров, с его площадки было успешно запущено 8 ракет. Другие космодромы, такие как Вэньчан в Китае, Плесецк в России, Танегасима в Японии и Шрихарикота в Индии, также продемонстрировали достойные результаты.