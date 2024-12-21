Машину впервые засняли без камуфляжа.

Компания Xiaomi впервые представила свой новый кроссовер YU7, который уже успел привлечь внимание своим сходством с моделью Ferrari Purosangue. Недавно появились живые фото и видео этого автомобиля, где он замечен на дорогах Китая без какого-либо камуфляжа, что свидетельствует о том, что компания активно тестирует его в обычных дорожных условиях.

Xiaomi YU7, официальная премьера которого запланирована на первую половину 2025 года, уже не является тайной. По данным китайского министерства промышленности, кроссовер имеет следующие размеры: длина - 4999 мм, ширина - 1996 мм, высота - 1600 мм, а колесная база 3000 мм. Автомобиль рассчитан на пять мест. Оснащен он двумя электродвигателями, обеспечивающими полный привод, а общая мощность системы достигает 690 лошадиных сил (508 КилоВатт). Сведения о емкости аккумуляторов пока не раскрыты, но ожидается, что будут предложены и другие варианты мощности.





Этот кроссовер обещает стать значимым шагом для Xiaomi на рынке автомобилей, демонстрируя способность компании конкурировать с известными брендами автоиндустрии.