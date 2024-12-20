Решением бесплатно поделятся с банками.

В России создана новая система бесконтактной оплаты через iPhone, аналогичная системе Apple Pay. Это разработка, которая работает легально и без необходимости взлома устройства. Она будет предоставлена банкам абсолютно бесплатно.

Российские специалисты разработали уникальный метод использования NFC-чипа в Айфонах для совершения оплат. В отличие от Android-устройств, где доступ к NFC не ограничен. В смартфонах iPhone этот чип был заблокирован для оплат в России. Однако теперь, благодаря нововведениям отечественных разработчиков, пользователи смогут совершать покупки, просто прикладывая свой телефон к платежному терминалу.

«Альфа-банк», который участвует в разработке, уже опубликовал видео, демонстрирующее работу этой системы. В настоящее время технология проходит этап тестирования.

Представители банка заявили, что готовы поделиться этим решением с другими фин. учреждениями страны абсолютно бесплатно. Это позволит жителям России использовать современный и удобный способ совершения покупок через iPhone по всей стране.

Ожидается, что новая система будет официально представлена в 2025 году.