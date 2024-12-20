Китай успешно запустил новую группу из 10 спутников для широкополосного интернета. Эти спутники, названные Guowang, были выведены на низкую околоземную орбиту ракетой Long March 5B. Запуск произошел 16 декабря с космодрома Вэньчан на острове Хайнань. По информации от Китайской академии технологий ракет-носителей, миссия прошла успешно, и все спутники достигли запланированной орбиты.
Эти спутники являются частью большого проекта, который предполагает создание созвездия из почти 13 тысяч космических аппаратов. Guowang, что в переводе означает "национальная сеть", будет управляться новообразованной компанией China Satnet, созданной китайским правительством в 2021 году.
Кроме того, Китай работает над еще одним проектом широкополосной связи под названием Qianfan, или "Тысяча парусов", который также включает в себя около 13 000 спутников. В текущем году были запущены уже 54 спутника этого проекта. Эти два проекта, Qianfan и Guowang, представляют собой китайский ответ на американскую систему Starlink от SpaceX, которая уже предоставляет глобальные услуги интернет-связи и насчитывает более 6 800 активных спутников.
В прошлом космическое сообщество выражало беспокойство по поводу неконтролируемого возвращения на Землю основной ступени ракеты Long March 5B. Однако в этот раз, согласно отчетам SpaceNews, основная ступень не достигла орбиты, так как использовалась верхняя ступень YZ-2, что предотвратило подобные инциденты.
Эти разработки подчеркивают активное участие Китая в космической гонке и его стремление расширить возможности глобальной связи.