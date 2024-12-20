Ракета-носитель Long March 5B стартовала с космодрома «Вэньчан» на острове Хайнань 16 декабря.

Китай успешно запустил новую группу из 10 спутников для широкополосного интернета. Эти спутники, названные Guowang, были выведены на низкую околоземную орбиту ракетой Long March 5B. Запуск произошел 16 декабря с космодрома Вэньчан на острове Хайнань. По информации от Китайской академии технологий ракет-носителей, миссия прошла успешно, и все спутники достигли запланированной орбиты.

Эти спутники являются частью большого проекта, который предполагает создание созвездия из почти 13 тысяч космических аппаратов. Guowang, что в переводе означает "национальная сеть", будет управляться новообразованной компанией China Satnet, созданной китайским правительством в 2021 году.

Кроме того, Китай работает над еще одним проектом широкополосной связи под названием Qianfan, или "Тысяча парусов", который также включает в себя около 13 000 спутников. В текущем году были запущены уже 54 спутника этого проекта. Эти два проекта, Qianfan и Guowang, представляют собой китайский ответ на американскую систему Starlink от SpaceX, которая уже предоставляет глобальные услуги интернет-связи и насчитывает более 6 800 активных спутников.

В прошлом космическое сообщество выражало беспокойство по поводу неконтролируемого возвращения на Землю основной ступени ракеты Long March 5B. Однако в этот раз, согласно отчетам SpaceNews, основная ступень не достигла орбиты, так как использовалась верхняя ступень YZ-2, что предотвратило подобные инциденты.

Эти разработки подчеркивают активное участие Китая в космической гонке и его стремление расширить возможности глобальной связи.