Который раз минобороны США заявляет о наличии бойцов КНДР в Курской области.

Американское оборонное ведомство заявляет, что северокорейские солдаты в Курской области начали испытывать убыль личного состава из-за действий в составе ВС РФ. Если ранее про наличие добровольцев из КНДР Пентагон заявлял, что они там есть, то теперь у них имеется достоверные факты. При этом представители Пентагона не стали распространятся о точных цифрах убыли солдат Северной Кореи.

В частности, об участии бойцов северокорейской армии рассказывает генерал-майор Пэт Райдер, заявивший, что точного масштаба убыли неизвестно, но они точно её несут. Также военный добавляет, что солдаты КНДР приняли участие в операциях с 9 по 15 декабря против вооруженных формирований Украины. Что интересно, Миллер, представитель Госдепа США, заявил, что если корейцы перейдут границу Украины, то это приведет к ответным действиям со стороны США. Напомним, что ранее «красная линия» была на самом факте участия северокорейцев в сражениях с украинскими войсками в Курщине.

Кроме американских военных про убыль личного состава среди солдат КНДР сообщает ГУР МО. Украинская военная разведка рассказывает, что зафиксировано около 30 раненых и убитых корейца во время действий в Курской области. При этом та сторона до сих пор не предоставила точной информации о том есть ли корейцы вообще или это просто разогнанный прессой миф.