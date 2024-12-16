Это новый бестселлер в своём классе.

Новый электромобиль Geely Xingyuan быстро завоевывает рынок. За первые 65 дней после запуска продаж, было реализовано более 40 000 единиц этой модели, что стало рекордом среди автомобилей класса A0.

Geely Xingyuan предназначен для городской езды. В его интерьере есть все необходимое для комфортной поездки: удобное D-образное рулевое колесо, компактная приборная ЖК-панель и большой центральный экран. Также предусмотрены две зоны для беспроводной зарядки, удобный переключатель передач, 2 подстаканника и отделение для мелких предметов.

Особенностью Xingyuan является использование ОС Flyme Auto OS, которая была разработана компанией Meizu, чьи акции приобрела Geely в 2022 году. Система отличается удобной интеграцией с телефонами Meizu, настраиваемостью, поддержкой игр и встроенным помощником на базе искусственного интеллекта.

Габариты автомобиля составляют 4135 х 1805 х 1570 мм, а колесная база — 2650 мм. Это делает его немного больше и шире, чем его конкурент BYD Dolphin. Вес машины варьируется от 1215 до 1285 кг. Базовая модель оснащена электродвигателем мощностью 58 кВт (78 л.с.), что позволяет развивать скорость до 125 км/ч. Более мощная версия имеет двигатель мощностью 85 кВт (114 л.с.) и способна достигать скорости 135 км/ч. Запас хода составляет до 410 км.



