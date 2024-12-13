Появилось фото с производственной линии.

На заводе АвтоВАЗ недавно был отмечен знаменательный момент: с конвейера сошел миллионный автомобиль новейшей модели Lada Aura. Этот седан уже успел завоевать внимание покупателей благодаря своим премиальным характеристикам.

Существует несколько версий Lada Aura, среди которых особенно выделяются Premier и Status. Они отличаются друг от друга размерами колёсных дисков: Premier оснащена 16-дюймовыми дисками, а Status – 17-дюймовыми. Это подтверждает паблик Avtograd News в социальной сети «ВКонтакте», который специализируется на новостях автомобильной индустрии.

Кроме того, в комплектации Premier установлены колеса с параметрами 195/55 R16, что аналогично дизайну дисков Vesta techno. В салоне этой версии предусмотрена комбинированная обивка из ткани и экокожи, а также мультимедийная система с 7-дюймовым экраном.

Недавно АвтоВАЗ представил новую версию Lada Aura, которая привлекает внимание своим стильным внешним видом: автомобиль покрыт черным матовым лаком и имеет чёрно-бежевый интерьер.

Интересный факт: один из сотрудников дилерского центра Lada в своем видеоролике заявил, что Lada Aura превосходит даже Mercedes. Это смелое утверждение вызывает интерес к модели и подчеркивает ее уникальные качества.



