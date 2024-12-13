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g1tarist
AmberTruck Work с полным приводом и 10 годами гарантии подешевел на 500 000
Дизель от Ford стоит чуть дороже 2 млн рублей.

Ford представил новый внедорожник AmberTruck Work, который теперь доступен по сниженной цене. До конца 2024 года этот пикап можно приобрести всего за 2 100 000 рублей, что на 500 000 рублей дешевле его первоначальной стоимости в 2 600 000 рублей. По словам дистрибутора, это одно из самых выгодных предложений на рынке пикапов на сегодняшний день.

AmberTruck Work оснащен 2,5-литровым турбодизельным двигателем Ford, который развивает мощность в 128 лошадиных сил и максимальный крутящий момент 310 Нм. Транспортное средство комплектуется пятиступенчатой механической коробкой передач Magna C530, системой полного привода и понижающей передачей. Длина автомобиля составляет 5345 мм, колесная база — 3085 мм, а клиренс — 200 мм. Это позволяет ему преодолевать водные преграды глубиной до 450 мм. Грузовая платформа пикапа, покрытая сверхпрочным полимерным материалом, имеет размеры 1475 х 1475 мм.

Представитель дистрибутора отметил, что спрос на пикапы в России растет, так как это универсальные автомобили, идеально подходящие для работы и жизни в условиях бездорожья. Производитель уверяет, что AmberTruck Work рассчитан на 10 лет эксплуатации, что делает его надежным выбором для тех, кто ищет долговечный и мощный автомобиль.

#ford #ambertruck work
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