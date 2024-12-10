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g1tarist
VK Tech планирует выйти на IPO уже в следующем году
Компанию могут оценить в 60 млрд рублей.

Технологический холдинг VK планирует провести первичное публичное размещение акций (IPO) своего подразделения VK Tech. Об этом сообщила пресс-служба компании. Планируется, что IPO пройдет на Московской бирже, однако окончательное решение будет зависеть от текущей ситуации на рынке.

VK Tech — это технологическое направление в структуре VK, которое предоставляет IT-решения для бизнеса. В их числе облачные сервисы, платформы для коммуникаций, системы управления персоналом, а также финансовые и аналитические сервисы. По оценкам экспертов, стоимость VK Tech может достигать 60 миллиардов рублей.

Рассмотрение вопроса о проведении IPO является частью стратегии развития VK. Компания активно исследует различные направления для улучшения своего бизнеса и укрепления позиций на рынке.

Это событие может стать значимым шагом для VK Tech, учитывая их вклад в разработку и внедрение современных технологических решений для корпоративных клиентов.

#ipo #vk tech
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