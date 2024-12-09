Новый iPhone 17 Air обещает стать рекордсменом по тонкости среди смартфонов, которые появлялись на рынке в последние годы. По информации от Bloomberg, толщина этой модели составит всего 6,25 мм, что на 2 мм меньше, чем у предшественника iPhone 16 Pro с его 8,25 мм.

Для понимания, насколько это впечатляюще, стоит вспомнить, что самым тонким iPhone до сих пор был iPhone 6 с толщиной корпуса 6,9 мм. Таким образом, новинка от Apple не только установит новый стандарт для бренда, но и станет одним из самых тонких устройств на рынке за последние годы. В качестве сравнения можно привести Infinix Hot 50 Pro+, толщина которого составляет 6,8 мм.

Однако за стремление к минимализму придется платить определенную цену. Ожидается, что iPhone 17 Air будет оснащен только одной основной камерой, одним динамиком и не самой мощной на момент выхода платформой. Это может повлиять на функциональность устройства, но точные детали станут известны ближе к дате выпуска.