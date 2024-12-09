Системы будут подходить для самолетов МС-21, Ил-114, Ту-214 и Ил-96, а также для «Суперджета».

В Тамбовской области на заводе "Электроприбор" скоро начнется производство инерциальных навигационных систем для российских пассажирских самолетов, включая "Суперджет", МС-21, Ил-114, Ту-214 и Ил-96. Новый производственный цех, площадью 7,5 тысяч квадратных метров, позволит создать 250 новых рабочих мест, увеличивая общее число сотрудников завода до более чем 4,2 тысячи человек.

Согласно информации с официального сайта правительства, в 2025 году запланировано начало строительства еще одного цеха, который будет специализироваться на выпуске бесплатформенных инерциальных навигационных систем для гражданской авиации. Эти системы обеспечивают навигацию самолета без необходимости использования внешних сигналов, так как работают автономно. Они включают в себя датчики линейного ускорения и гироскопические устройства, что позволяет точно определять положение объекта в пространстве.