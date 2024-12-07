Отключили Чечню, Дагестан и Ингушетию.

В ходе специальных учений, начавшихся в 16:00, жители Чечни, Дагестана и Ингушетии столкнулись с проблемами в работе интернет-сервисов. По информации от местных интернет-провайдеров, в частности от компании "Эллко", пользователи не могут загружать веб-страницы, пользоваться популярными мессенджерами, такими как Telegram и WhatsApp, а также играть в онлайн-игры, например, в Genshin Impact.

Эти меры являются частью запланированных учений, которые продлятся 24 часа. Несколько недель назад через Telegram-каналы стало известно о письме Центробанка к российским банкам. В документе говорилось о предстоящих в декабре учениях по отключению от мировой сети в некоторых регионах. Роскомнадзор объяснил, что такие меры необходимы для проверки готовности российской интернет-инфраструктуры к возможным внешним атакам. Учения проводятся ежегодно и координируются с Минцифры и ФСБ России.

Эти действия направлены на то, чтобы в случае реальных угроз обеспечить непрерывную работу ключевых интернет-сервисов и защитить национальные информационные ресурсы.