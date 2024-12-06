Но планы могут корректироваться.

АвтоВАЗ готовится к увеличению производства автомобилей и может работать круглосуточно. Компания объявила о своих планах на 2025 год, согласно которым завод способен произвести до 500 000 автомобилей и даже больше, если возникнет такая необходимость.

На заводе подчеркнули, что у них есть все необходимые ресурсы для достижения этой цели: «Мы располагаем достаточными производственными мощностями и квалифицированными сотрудниками для того, чтобы выпустить полмиллиона машин». Также добавили, что готовы функционировать без перерывов, чтобы справиться с задачей. Однако в компании также отметили, что будут внимательно следить за изменениями на рынке и готовы корректировать свои планы в зависимости от экономической ситуации и спроса на автомобили. В случае увеличения спроса, АвтоВАЗ обратится к Совету директоров с предложением о расширении производства.

Производство и продажи автомобилей могут сильно зависеть от экономических факторов, таких как ключевая ставка Центрального Банка, условия кредитования и курс национальной валюты. Например, повышение ключевой ставки и ужесточение кредитных условий сделали автокредиты менее доступными для покупателей. Важно отметить, что большинство автомобилей в России приобретается в кредит.