В списке сегодня только китайские кроссоверы.

В ноябре этого года россияне активно приобретали китайские кроссоверы, согласно последним данным от "Автостата". Лидером продаж среди иномарок стал Haval Jolion, который выбрали 5,6 тысячи покупателей. Это на 23% меньше по сравнению с прошлым годом.

Кроссоверы Chery также показали хорошие результаты. Модель Tiggo 4 Pro была куплена 4,7 тысячи раз, что на 29% больше, чем в прошлом году. Tiggo 7 Pro Max нашел 4,2 тысячи покупателей, увеличив свои продажи на 13%.

Интересный момент: впервые за несколько месяцев Niva Legend смогла обойти Niva Travel. Продажи составили 4,02 тысячи и 3,96 тысячи автомобилей соответственно. При этом продажи Niva Legend упали на 15%, а Niva Travel — на 21%.

Haval M6 также показал рост, поднявшись с десятого на девятое место в общем зачете и на шестое место среди кроссоверов. В ноябре было продано 3,04 тысячи этих автомобилей, что на 35% больше, чем годом ранее.

Geely Monjaro оказался всего в пяти машинах от Haval M6, однако его продажи снизились на 4% за год.

Эти данные показывают, что российский автомобильный рынок продолжает активно интересоваться китайскими кроссоверами, несмотря на общее снижение продаж в этом сегменте.