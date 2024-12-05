Об этом рассказали в профсоюзе.

Работники выразили свой протест против планов компании сократить зарплаты и закрыть некоторые предприятия. Профсоюз IG Metall, который организовал забастовку, предупредил о возможности новых акций протеста.

Забастовка охватила 98 650 сотрудников на девяти заводах по всей стране. Это стало ответом на угрозы руководства Volkswagen закрыть заводы в Германии впервые за 87 лет существования компании. Целью таких мер является сокращение расходов и увеличение прибыли. Однако это происходит на фоне снижения спроса на автомобили в Европе, высоких затрат на производство и конкуренции с китайскими производителями, а также медленнее, чем ожидалось, перехода на производство электромобилей.

Торстен Грегер, главный переговорщик от IG Metall, заявил: «Это был первый, мощный удар протестов. Volkswagen должен пересмотреть свои планы, иначе мы найдем способ ответить».

На прошлой неделе профсоюз предложил руководству планы по экономии 1,5 млрд евро, в том числе путем отказа от бонусов за 2025 и 2026 годы. Однако руководство компании отклонило эти предложения, считая их нереалистичными.

Следующий раунд переговоров запланирован на 9 декабря.