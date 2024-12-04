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g1tarist
Mitsubishi Outlander теперь можно купить по цене Lada Aura в базовой комплектации Premier
Стоимость составит около 2,6 млн рублей.

В России можно приобрести новый Mitsubishi Outlander по цене, сопоставимой с Lada Aura. Стоимость базовой модели Lada Aura Premier начинается от 2,6 миллиона рублей, а Mitsubishi Outlander предлагается за 2,59 миллиона рублей. Эта цена актуальна для автомобиля 2022 года выпуска, который был привезен из Объединенных Арабских Эмиратов и продается частным продавцом в Вологде. Под капотом у этого кроссовера находится 2,0-литровый атмосферный двигатель мощностью 150 лошадиных сил, работающий в паре с вариатором. Автомобиль оснащен передним приводом и предлагает ряд опций, включая медиасистему с сенсорным экраном, многофункциональный руль, климат-контроль и круиз-контроль.

Компания из Владивостока также предлагает заказать новый Outlander за 2,65 миллиона рублей. Эта версия автомобиля будет более богато оснащена, включая кожаный салон и электропривод ручного тормоза, хотя двигатель останется тем же.

Цены на Mitsubishi Outlander в других городах России выше. В Москве стоимость начинается от 3 миллионов рублей, в Екатеринбурге — от 3,2 миллиона, а в Омске — от 3,25 миллиона рублей. Самые дорогие модели Outlander оснащены полным приводом и 2,4-литровым бензиновым двигателем, их цена может достигать 5,29 миллиона рублей.

Таким образом, покупатели, ищущие новый автомобиль в России, могут рассмотреть Mitsubishi Outlander как доступный вариант, сопоставимый по цене с отечественными моделями, но предлагающий различные уровни оснащения и комфорта.

#lada aura #mitsubishi #outlander
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