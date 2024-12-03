Стоимость необходимых доработок может не отбиться.

Недавно появилась информация о том, что новинка будет доступна на китайском рынке, однако представители компании в Китае быстро опровергли эти данные, заявив, что продажи модели в стране не планируются.

В Китае действуют строгие ограничения и правила безопасности для пикапов, что делает запуск Cybertruck затруднительным. Уникальный угловатый дизайн автомобиля требует дорогостоящих изменений, которые могут не окупиться из-за низкого потенциала продаж. Согласно последним данным, за год в США было продано не более 50 000 таких машин.

Цуй Дуншу, генеральный секретарь Ассоциации легковых автомобилей, в интервью подчеркнул, что внешний вид и материалы Cybertruck не соответствуют китайским стандартам безопасности, что может создать риски для пешеходов. Несмотря на это, Tesla начала демонстрационные поездки Cybertruck по различным регионам Китая в начале года. Однако Илон Маск выразил сомнения относительно возможности легального использования этого автомобиля на китайских дорогах.

Также стало известно, что производство Cybertruck временно приостановлено по неуточненным причинам.

В дополнение к этому, Tesla снизила стоимость аренды Cybertruck, что может быть попыткой стимулировать интерес к модели на фоне текущих сложностей.