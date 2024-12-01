KGM Tivoli, Korando, Torres и Rexton начнут собирать в России с 2025 года.

Корейские автомобили марки SsangYong, теперь известные как KG Mobility, скоро снова появятся на российском рынке. С 2025 года начнется сборка моделей Tivoli, Korando, Torres и Rexton прямо в РФ. Однако уже в 2025 году россияне смогут приобрести эти авто, произведенные в Южной Корее.

Виталий Осипов, ген. директор компании «РЭКС Моторс», которая является официальным дистрибутором KG Mobility в России, поделился планами о переходе на отечественное производство. "В связи с изменениями в законодательстве, в частности, с увеличением утилизационного сбора, мы планируем уже во второй половине следующего года прекратить импорт готовых машин и начать их производство на территории России. Для этого мы уже достигли предварительных договоренностей с одним из крупнейших автопроизводителей страны", - объяснил Осипов.

В первой половине 2025 года «РЭКС Моторс» начнет продажи четырех моделей KG Mobility, которые будут поставляться из завода в Пхёнтхэке, Южная Корея. "Сначала мы начнем с продаж импортных автомобилей, а затем постепенно будем налаживать их производство в РФ", - добавил генеральный директор.

Компания планирует продать около 20 тысяч автомобилей в первый год, но этот показатель может измениться в зависимости от рыночной ситуации. Все автомобили будут продаваться с гарантией пять лет или 100 тысяч километров, в зависимости от того, что наступит раньше. Сейчас идет активная работа по созданию дилерской сети, и автосалоны появятся во всех крупных городах России.

Также Виталий Осипов упомянул, что все кроссоверы и внедорожники KG Mobility оснащены 6-ступенчатой АКПП Aisin.