В Пензе выставлен на продажу необычный автомобиль "Запорожец" ЗАЗ-965, выпущенный в 1968 году. Этот автомобиль, который продавец окрестил "Волчонком из Пензы", претерпел значительные изменения и теперь мало напоминает оригинал. За пять лет владелец полностью переоснастил машину, используя комплектующие от ВАЗ-2108. Так, "Запорожец" получил новое рулевое управление, подвеску и мотор.

Кроме технических улучшений, автомобиль также обзавелся дверьми типа "крыло чайки" и перешитым кожаным салоном. Кузов авто был серьезно доработан: он усилен, расширен и переварен. Все изменения официально узаконены, внесены в соответствующие документы и получили разрешение на эксплуатацию на общественных дорогах.

За возможность стать владельцем этого уникального "Запорожца" продавец запросил 5 миллионов рублей. Для сравнения, на эти же деньги можно приобрести новый автомобиль Mazda CX-5 с полным приводом. Но т.к. автомобиль уникален - есть вероятность что какой-то коллекционер и откликнется.