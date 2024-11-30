Будет использоваться камуфляж, который затрудняет оценку корабля и определение курса.

Военно-морской флот Украины перекрасит малые боевые корабли в так называемый «ослепительный камуфляж». Подобная раскраска боевых кораблей позволяет не замаскировать его, а сбить потенциального наблюдателя с толку и ввести в заблуждение по поводу типа цели и вектора ее движения. Под перекраску пойдет не весь украинский военно-морской флот, а только часть имеющихся кораблей.

После начала СВО Украина лишилась всех больших кораблей своего военно-морского флота и на вооружение остались только малые артиллерийские катера и переданные западными партнерами малые корабли. Именно их и планируют перекрасить в разработанный еще во время Первой мировой «ослепительный камуфляж». Причиной такого решения стали проведенные испытания, которые выявили эффективность камуфляжа от систем визуального обнаружения российских дронов разного типа.

««Ослепительный камуфляж» — яркая деформационная схема камуфляжа, цель которой — усложнить оценку формы, а также курса и скорости корабля» - пишут на Украине.

Если углубиться в историю, то «ослепительный камуфляж» был разработан в Англии во время Первой мировой войны. Специфическая раскраска не позволяла стороннему наблюдателю разглядеть обводы корабля, правильно оценить расстояние до него и даже определить курс движения. Этот камуфляж в первую очередь предназначался для защиты «Роял Нэви» от немецких подводных лодок, когда Германия начали их активно использовать. Как покажет себя «ослепительный камуфляж» в условиях современной поля боя покажет только практика использования.