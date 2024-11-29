Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
g1tarist
В России стартовали продажи лифтбэка MG7 с 9-ступенчатой АКПП и 2,0-литровым мотором
На авто выдают 3 года гарантии.

В России начались продажи нового стильного лифтбэка MG7, оснащенного 9-ступенчатой автоматической коробкой передач и мощным двигателем объемом 2,0 литра. Автомобиль предлагает владельцам три года гарантии и 33-дюймовый экран.

MG7 выделяется своими размерами (4884 х 1889 х 1447 мм) и привлекательным дизайном. Под капотом установлен 2,0-литровый турбомотор мощностью 261 лошадиная сила, работающий в паре с проверенной временем автоматической трансмиссией ZF на 9 ступеней. Система X-Setup дает возможность водителю настроить жесткость подвески, рулевое управление, трансмиссию, систему контроля тяги и дифференциал.

Среди других особенностей MG7 стоит отметить светодиодные фары, которые создают впечатление «глаз рыси», автоматически выдвигающийся спойлер, панорамную крышу и 19-дюймовые колесные диски. Комфорт в салоне обеспечивают кресла с обивкой из кожи наппа, атмосферная подсветка и премиальная аудиосистема BOSE с 14 динамиками. Электропривод двери багажника добавляет удобства в использовании автомобиля.

Хотя цена на MG7 пока не объявлена, заказы на покупку уже принимаются.

#авто #лифтбэк #mg7
+
Написать комментарий (0)
УАЗ «Патриот» получит автоматическую коробку передач в 2026 году, а внешность менять не планируют
Часть завода Toyota в Петербурге будет включена в Особую экономическую зону «Санкт-Петербург»
В России в ближайшее время появится белорусский кроссовер Geely Galaxy EX5
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Майнеры распродают видеокарты за бесценок на фоне заката криптодобычи на GPU
23
Благодаря своей высокой точности танк Т-90М "Прорыв" получил прозвище "снайперский танк"
2
Новейший комплекс «Сармат» готовится встать на защиту России
4
Насколько «Орешник» быстрее «Кинжала», и почему даже ЗРК Patriot не может сбить российскую ракету
2
Подразделения российской армии занимают населённый пункт Зеленый Гай в Харьковской области
+
Обновление Windows 11 24H2 оказалось несовместимо с некоторыми офисными USB-устройствами
+
На Урале обнаружили крупное месторождение изумрудов
1
В Китае обнаружили «сверхгигантское» месторождение золота стоимостью $83 млрд
2
Эксперт Адамс выразил беспокойство за сохранность ВМС США перед гипотетическим ударом «Орешником»
8
В России приступили к строительству крупнейшей ветряной электростанции
5
С нового года хостинг-провайдеров в РФ обяжут раскрывать данные о стране выдачи документов клиентов-физлиц и не только
2
CD Projekt RED официально анонсирует The Witcher 4
6
Xiaomi начала глобальную рассылку HyperOS 2, первыми новую операционную систему получат флагманы
+
Инсайдеры заявили, что GeForce RTX 5060 будет стоить всего $200 и не предложит прироста fps
9
Пользователь Reddit нашел на мусорке невыпущенную RTX 4090 Ti
7
Дизайн смартфона OnePlus Ace 5 аналогичен OnePlus 13, а вот чипсет на уровне Snapdragon 8 Elite
+
В Hardware Unboxed считают, что видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5060 должна стоить около 200 долларов
6
США не возражают против вооружения Турции российскими ЗРК С-400
+
Россия закрыла воздушное пространство над полигоном Капустин Яр
2
Reuters: Запущенная по Южмашу ракета "Орешник" вместо взрывчатки несла исследовательские приборы
8

Популярные статьи

Фантастика "Космос: далекие уголки" — самый дорогой сериал из 90-х
9
Тестирование и раскрытие потенциала nVidia GeForce GTX 1060Ti 6Gb на платформе Socket 1700
82
"Forgive Me Father 2": краткий обзор новой игры (+ бонус)
+
28 ноября отмечается День Пьяного Ёжика
7
Обзор и тестирование смартфона Doogee V40 Pro
2
Если ли смысл покупать дорогие видеокарты, и почему GeForce RTX 4090 уже не актуальна
15
Гаджеты СССР: 6 уникальных устройств советской эпохи
14
Что больше всего подорожало в 2024 году в России – оцениваем реальный уровень инфляции
8
Выбираем наиболее выгодный и оптимальный процессор для игрового компьютера в конце 2024 года
13
ТОП-8 материнских плат стоимостью больше 25000 рублей для процессора AMD Ryzen 7 9800X3D
8

Сейчас обсуждают

Redneck_prm
07:48
>>> Не пи си, а читай снова. Стоил 150 руб. Полторы зряплаты. БК 0010 в варианте с ублюдочной мембранной клавой стоил 600р. За 150р в магазине могли только в лицо плюнуть. Как вариант, в таком огра...
Гаджеты СССР: 6 уникальных устройств советской эпохи
komatoz2000
07:47
Электроника МК-61 программируемывй калькулятор. для него даже были игры. Современным миллениалам не понять, но это было круто.
Гаджеты СССР: 6 уникальных устройств советской эпохи
Михаил Цайгер
07:47
Ты невнимательно читаешь: на картинке в написанной статье нарисовано, что скорость на уровне моря у Су-57 — 2500 км/час. А это "бред сивой кобылы в лунную ночь"... А ты, прочитав крайне невнимательн...
Почему Су-57 — лучший истребитель пятого поколения. Разбираем все преимущества самолёта
si-cat
07:47
Да ПРОДАВАТЬ ты их хоть по 500К можешь - таких комиков треть Авито :) В 21 году 140К - это почти 2 штуки баксов. Мне интересно - где водятся сказочные дебилы, которые их за эти заявленные цены купили ...
Майнеры распродают видеокарты за бесценок на фоне заката криптодобычи на GPU
ЮРА ОНИЩЕНКО
07:43
У меня есть, теперь можешь свой рот прикрыть
"МиГ-41, подвинься" - Китай представил космический истребитель 6-го поколения «Белый император»
Eisbrecher
07:21
Всего-то зарплата инженера :)
Гаджеты СССР: 6 уникальных устройств советской эпохи
Любое Имя
07:12
Портативный компьютер мк 90 выпускал минский завот Интеграл ,афтар не упомянул.Минский планар вупустил фотошлаблоны для 022 нм печати
Гаджеты СССР: 6 уникальных устройств советской эпохи
Андрей Ежов
07:09
Электроника МК-90 стоила 25р в 1988 году
Гаджеты СССР: 6 уникальных устройств советской эпохи
DIP32
07:01
ЖмоДом, быть весьма трудно.))) Ну, если у кого то 150 руб советских рублей было карманной мелочью, то да
Гаджеты СССР: 6 уникальных устройств советской эпохи
Челентано
07:01
Да ты не переживай. Все чинится, строится новое и т.п... Кстати, ты уже сегодня желудей поел? Ты это, если что, продолжай писать свои аналитические высеры, без них очень тяжело всем нам.
Новейший комплекс «Сармат» готовится встать на защиту России
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем