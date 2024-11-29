На авто выдают 3 года гарантии.

В России начались продажи нового стильного лифтбэка MG7, оснащенного 9-ступенчатой автоматической коробкой передач и мощным двигателем объемом 2,0 литра. Автомобиль предлагает владельцам три года гарантии и 33-дюймовый экран.

MG7 выделяется своими размерами (4884 х 1889 х 1447 мм) и привлекательным дизайном. Под капотом установлен 2,0-литровый турбомотор мощностью 261 лошадиная сила, работающий в паре с проверенной временем автоматической трансмиссией ZF на 9 ступеней. Система X-Setup дает возможность водителю настроить жесткость подвески, рулевое управление, трансмиссию, систему контроля тяги и дифференциал.

Среди других особенностей MG7 стоит отметить светодиодные фары, которые создают впечатление «глаз рыси», автоматически выдвигающийся спойлер, панорамную крышу и 19-дюймовые колесные диски. Комфорт в салоне обеспечивают кресла с обивкой из кожи наппа, атмосферная подсветка и премиальная аудиосистема BOSE с 14 динамиками. Электропривод двери багажника добавляет удобства в использовании автомобиля.

Хотя цена на MG7 пока не объявлена, заказы на покупку уже принимаются.