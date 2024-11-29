Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
g1tarist
DeepCool будет выпускать блоки питания под брендом GamerStorm
Поначалу под новым брендом будут выпускать только некоторые модели.

Компания DeepCool объявила о значительных изменениях в своей продуктовой линейке. Теперь блоки питания этого производителя будут выпускаться под маркой GamerStorm. Этот бренд, хоть и был ранее известен на рынке, получит новое дыхание и станет основным для всех будущих моделей блоков питания от DeepCool.

Первым шагом в этом направлении станет выпуск серий блоков питания PN-M, PN-D и PK-D под брендом GamerStorm. В дальнейшем планируется полный переход на эту торговую марку. Представители DeepCool подчеркивают, что обновление бренда направлено на сохранение превосходных традиций компании и гарантию высокого качества и надежности продукции, особенно важной для игровых систем.

Слоган новой линейки — «Шторм, который приводит к победе!», что отражает динамичность и мощь продуктов. Основанная в 1996 году и базирующаяся в Пекине, компания DeepCool уже долгие годы занимается разработкой и производством комплектующих, которые пользуются доверием среди пользователей по всему миру.

Эти изменения не только укрепят позиции DeepCool на рынке, но и помогут пользователям легче выбирать продукцию, ориентируясь на четко выраженные брендовые характеристики и обещание надежности и производительности.

#deepcool #gamerstorm
+
Написать комментарий (0)
ТОП-10 лучших термопаст для процессоров в 2024 году
ТОП-5 кулеров для процессора AMD Ryzen 5 5600
Блогер сравнил популярные модели корпусных вентиляторов
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Майнеры распродают видеокарты за бесценок на фоне заката криптодобычи на GPU
20
Благодаря своей высокой точности танк Т-90М "Прорыв" получил прозвище "снайперский танк"
2
Новейший комплекс «Сармат» готовится встать на защиту России
3
Подразделения российской армии занимают населённый пункт Зеленый Гай в Харьковской области
+
Насколько «Орешник» быстрее «Кинжала», и почему даже ЗРК Patriot не может сбить российскую ракету
2
На Урале обнаружили крупное месторождение изумрудов
1
Обновление Windows 11 24H2 оказалось несовместимо с некоторыми офисными USB-устройствами
+
В России приступили к строительству крупнейшей ветряной электростанции
5
Эксперт Адамс выразил беспокойство за сохранность ВМС США перед гипотетическим ударом «Орешником»
8
Вблизи Екатеринбурга построят новую автодорогу, которая станет «южными воротами на Восток»
+
CD Projekt RED официально анонсирует The Witcher 4
6
В Китае обнаружили «сверхгигантское» месторождение золота стоимостью $83 млрд
2
С нового года хостинг-провайдеров в РФ обяжут раскрывать данные о стране выдачи документов клиентов-физлиц и не только
2
Пользователь Reddit нашел на мусорке невыпущенную RTX 4090 Ti
7
Дизайн смартфона OnePlus Ace 5 аналогичен OnePlus 13, а вот чипсет на уровне Snapdragon 8 Elite
+
В Hardware Unboxed считают, что видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5060 должна стоить около 200 долларов
6
США не возражают против вооружения Турции российскими ЗРК С-400
+
Россия закрыла воздушное пространство над полигоном Капустин Яр
2
Xiaomi начала глобальную рассылку HyperOS 2, первыми новую операционную систему получат флагманы
+
Инсайдеры заявили, что GeForce RTX 5060 будет стоить всего $200 и не предложит прироста fps
9

Популярные статьи

Фантастика "Космос: далекие уголки" — самый дорогой сериал из 90-х
9
Тестирование и раскрытие потенциала nVidia GeForce GTX 1060Ti 6Gb на платформе Socket 1700
82
"Forgive Me Father 2": краткий обзор новой игры (+ бонус)
+
28 ноября отмечается День Пьяного Ёжика
7
Если ли смысл покупать дорогие видеокарты, и почему GeForce RTX 4090 уже не актуальна
15
Обзор и тестирование смартфона Doogee V40 Pro
2
Что больше всего подорожало в 2024 году в России – оцениваем реальный уровень инфляции
8
Выбираем наиболее выгодный и оптимальный процессор для игрового компьютера в конце 2024 года
13
ТОП-8 материнских плат стоимостью больше 25000 рублей для процессора AMD Ryzen 7 9800X3D
8
Гаджеты СССР: 6 уникальных устройств советской эпохи
6

Сейчас обсуждают

Dragster
04:47
Ты еще не учел какого размера стал этот картофель, размером с мандаринку, раньше такой даже не продавали а на корм скоту пускали
Что больше всего подорожало в 2024 году в России – оцениваем реальный уровень инфляции
Кира Вернова
04:10
Угу а ещё можно было положит юсдт в стейкинг и имеет минимум 6 годовых. И тогда рубс совсем пропал.
Киев просит США передать ВСУ сухопутную платформу Typhon для пуска ракет «Томагавк»
Вячеслав Камышков
04:07
Насчет в 2 раза это преувеличение, на самом деле в полтора примерно разница в цене.Какой смысл переходить на интел если у тебя сборка амд? Придется докупать еще и мать и по цене выигрыша не будет.Кром...
Будущие процессоры AMD Zen 6 могут оказаться несовместимы с AM5
Yвесёделерчuk
04:02
дорогое электричество? hype! москва, щипок
В России приступили к строительству крупнейшей ветряной электростанции
Garthar
04:01
Ты в википедию пошел да? А ты смешной. Давай расскажи мне чем твоя википедия лучше чем например вот это https://poletomania.ru/stati/o-vozdukhoplavanii/samye-bystrye-istrebiteli/ Викивариаор такой ви...
Почему Су-57 — лучший истребитель пятого поколения. Разбираем все преимущества самолёта
Garthar
03:58
Ну да ну да я служил я знаю, что ты знаешь? Товаришь плохой преподаватель, я в курсе что такое уровень моря. И тебе специально привел ответ о максимальной скорости, а не о скорости на уровне моря. Та ...
Почему Су-57 — лучший истребитель пятого поколения. Разбираем все преимущества самолёта
Yвесёделерчuk
03:58
Электрические краны в портах и много бетона. Думай.
Россия закрыла воздушное пространство над полигоном Капустин Яр
EXPrompt
03:56
Тхаадов то у США 7.. не один из этих 7 тхаадов не разу не выступал в бой... И не смог продемонстрировать свою несостоятельность, в этом проблема...
Эксперт Адамс выразил беспокойство за сохранность ВМС США перед гипотетическим ударом «Орешником»
botph
03:48
Не, ну бублик конечно бублик, но про узкий круг энтузиастов он прав. Внешние видеокарты именно для них. Ибо нельзя просто купить внешнюю видеокарту, подключить ее к любому ноутбуку и чтоб это просто р...
Есть ли смысл в покупке внешней видеокарты, и как не стать жертвой бесполезных технологий
Garthar
03:44
"Поэтому первое, что интересует всех во всём мире — фронтальная ЭПР самолёта (ракурс 0/4+/-2/4). А то что с хвоста она может быть и в 10 раз больше (как у F-117), и в 100 раз больше в узком секторе (...
Почему Су-57 — лучший истребитель пятого поколения. Разбираем все преимущества самолёта
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем