Поначалу под новым брендом будут выпускать только некоторые модели.

Компания DeepCool объявила о значительных изменениях в своей продуктовой линейке. Теперь блоки питания этого производителя будут выпускаться под маркой GamerStorm. Этот бренд, хоть и был ранее известен на рынке, получит новое дыхание и станет основным для всех будущих моделей блоков питания от DeepCool.

Первым шагом в этом направлении станет выпуск серий блоков питания PN-M, PN-D и PK-D под брендом GamerStorm. В дальнейшем планируется полный переход на эту торговую марку. Представители DeepCool подчеркивают, что обновление бренда направлено на сохранение превосходных традиций компании и гарантию высокого качества и надежности продукции, особенно важной для игровых систем.

Слоган новой линейки — «Шторм, который приводит к победе!», что отражает динамичность и мощь продуктов. Основанная в 1996 году и базирующаяся в Пекине, компания DeepCool уже долгие годы занимается разработкой и производством комплектующих, которые пользуются доверием среди пользователей по всему миру.

Эти изменения не только укрепят позиции DeepCool на рынке, но и помогут пользователям легче выбирать продукцию, ориентируясь на четко выраженные брендовые характеристики и обещание надежности и производительности.