Пневмоподвеска, 0,203 Cd, автопилот/парковка, запас хода 855 км, разгон до 100 км/ч за 3,3 с.

Стоимость автомобиля уменьшилась на $4100, и теперь его можно приобрести за сумму от $31 700 до $44 100. Luxeed S7 был запущен в 2023 году как результат сотрудничества между Chery, которая занимается разработкой и производством, и Huawei, поставляющей ключевые компоненты и ПО. Продажи этого авто начались в ноябре 2023 года с начальной ценой в $34 450. Однако из-за высокого спроса и задержек в поставках первый запуск продаж не был успешным, и с ноября 2023 года по февраль 2024 года было продано всего 2297 машин.

В апреле текущего года компании решили перезапустить продажи Luxeed S7, предложив машину с обновлениями по прежней цене. С апреля по октябрь объем продаж составил 24 224 автомобиля. 26 ноября была анонсирована новая сниженная цена, чтобы стимулировать дальнейшие продажи.

Luxeed S7 — это мощный 5-метровый седан с максимальной мощностью до 489 лошадиных сил. Машина построена на 800-вольтовой платформе и предлагает запас хода от 705 до 855 километров. Ускорение от 0 до 100 км/ч занимает всего 3,3 секунды. Седан оснащен пневмоподвеской и рядом датчиков для систем автопилота и автопарковки. Отличительной особенностью является его аэродинамика с коэффициентом лобового сопротивления 0,203 Cd, что делает его более эффективным даже по сравнению с Tesla Model S.

Продажи Luxeed S7 ведутся через сеть HIMA (Harmony Intelligent Mobility Alliance), принадлежащую Huawei, что позволяет использовать уже существующую инфраструктуру для распространения машин на внутреннем рынке Китая.