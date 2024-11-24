Успешный эксперимент на российском сервере: нейросеть запущена всего за 5 тысяч рублей. Теперь каждый желающий может попробовать себя в работе с передовыми технологиями, необходимы только базовые знания. На платформе отечественного хостинг-провайдера RuVDS группа энтузиастов осуществила запуск нейросетей, используя минимум вычислительных ресурсов, сопоставимых с мощностью современного смартфона.

В ходе эксперимента были успешно развернуты несколько версий мультимодальных нейросетей LLaMA и LLaVA. Эти системы продемонстрировали свои возможности: они смогли поддержать диалог, анализировать предоставленные изображения и переводить тексты, находящиеся на них. Этот опыт показал, что даже с ограниченными ресурсами можно эффективно использовать машинное обучение и развивать навыки работы с искусственным интеллектом в виртуальной среде.

Представители RuVDS поделились деталями тестирования: "Эксперимент проводился на системе с NVMe SSD-накопителем, четырехъядерным процессором, 12 ГБ оперативной памяти и операционной системой Linux". Это подчеркивает, что даже не самая мощная конфигурация способна справиться с задачами, связанными с искусственным интеллектом.

Таким образом, эксперимент в RuVDS открывает новые возможности для всех, кто интересуется искусственным интеллектом и хочет изучать эту область, не вкладывая значительные средства в оборудование.