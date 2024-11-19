Именно Лондон убедил Киев в необходимости создания плацдарма.

Более года назад украинская армия предприняла попытку десантирования через Днепр и прорыв российской обороны с последующим выходом к Крыму и перерезанием трассы М14. Вместо достижения поставленных целей подразделениям морской пехоты ВСУ далось только закрепиться в населенном пункте Крынки и нескольких островах. Однако даже такой локальный успех в течении этого года был полностью нивелирован, а украинская пресса до сих пор продолжает искать виновных в провале. Дело дошло до того, что в СМИ всплыла информация о том, что операцию планировали британские советники и именно они заставляли удерживать плацдарм у Крынок.

Как пишет украинская газета «Украинская правда», операцию с форсированием Днепра и последующим выходом бригад к Крыму полностью спланировали британские советники. При этом успех мероприятия не достиг даже минимальных целей в виде перерезания трассы М14. Также всплывают сведения, что первоначально там планировали только пробить оборону и отойти обратно, закрепившись на левом берегу.

«Нам говорили, что нужно проломить только первую линию российской обороны, и говорили, что второй линии у них не было» - рассказывает газете представитель 36-й бригады морской пехоты ВСУ.

Напомним, что долгое время украинские военные удерживали село Крынки и обустроили там локальный укрепрайон. Туда регулярно перебрасывались подкрепления, состоящие из подготовленных подразделений морской пехоты. Ряд источников в свое время писал, что время жизни украинского солдата в Крынках отсчитывается днями, а получение ранения – часами. Полностью зачистить плацдарм удалось только в этом году и больше ВСУ не предпринимали попыток массированного форсирования Днепра для закрепления на новом участке левобережья.