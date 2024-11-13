Эти стильные часы доступны по цене 169 евро. Отличаются 8-угольным корпусом и минималистичным дизайном циферблата с ЖК-дисплеем. Кстати, они унисекс.

В линейке представлены две модели: A1000ACD-7 и A1000ACG-9. Обе модели сочетают в себе классический вид и современные технологии. Часы оснащены зеркальным циферблатом, а также матовым браслетом из стали. Браслет можно регулировать по размеру.

Среди стандартных функций часов:

секундомер с точностью измерения до 1/100 секунды;

ежедневный будильник;

почасовой сигнал;

автоматический календарь.

Предусмотрена в часах и светодиодная подсветка Super Illuminator от Casio, которая обеспечивает отличную видимость в темноте.





Часы Casio A1000 характеризуются высокой точностью хода — до 30сек. отклонения в месяц, а срок службы батареи составляет до 3 лет благодаря батарее CR1616.

Индикаторы различных режимов работы удобно выгравированы на задней крышке. Это делает использование часов ещё более комфортным. Такие часы — идеальный выбор для тех, кто ценит в вещах как стиль, так и функциональность.