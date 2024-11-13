Casio показала новые часы A1000, их дизайн поразительно похож на часы 1970-х годов
Эти стильные часы доступны по цене 169 евро. Отличаются 8-угольным корпусом и минималистичным дизайном циферблата с ЖК-дисплеем. Кстати, они унисекс.
В линейке представлены две модели: A1000ACD-7 и A1000ACG-9. Обе модели сочетают в себе классический вид и современные технологии. Часы оснащены зеркальным циферблатом, а также матовым браслетом из стали. Браслет можно регулировать по размеру.
Среди стандартных функций часов:
- секундомер с точностью измерения до 1/100 секунды;
- ежедневный будильник;
- почасовой сигнал;
- автоматический календарь.
Предусмотрена в часах и светодиодная подсветка Super Illuminator от Casio, которая обеспечивает отличную видимость в темноте.
Часы Casio A1000 характеризуются высокой точностью хода — до 30сек. отклонения в месяц, а срок службы батареи составляет до 3 лет благодаря батарее CR1616.
Индикаторы различных режимов работы удобно выгравированы на задней крышке. Это делает использование часов ещё более комфортным. Такие часы — идеальный выбор для тех, кто ценит в вещах как стиль, так и функциональность.
Лента материалов
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила