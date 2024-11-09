Такая вот «принципиальность» по-украински.

На Украине в очередной раз показали, как ловко они умеют "переобуваться" и при этом забывают про свою "принципиальность". Речь идет о последствиях американских президентских выборов и небезызвестный экстремистский ресурс «Миротворец», на котором ведется список «врагов независимости». После выборов Дональда Трампа новым, 47-м, президентом Соединенных Штатов его имя неожиданно исчезло со страниц ресурса самым быстрым образом.

Следящие за «Миротворцем» граждане Украины уже прошлись по «принципиальности» ресурса и вволю прокомментировали событие на разный манер. Стоит добавить, что Дональда Трампа добавили в список еще в 2018-м году, когда тот по неосторожности заявил о том, что Крым «Де-факто» российская территория. Этого администраторы ресурса не смогли пропустить и картинно добавили тогдашнего президента США на свои страницы. Но что-то пошло не так, и Трампа убирают из списков, что, вероятно, связано с сильной зависимостью Украины от той самой Америки. Видимо боятся, что новый глава Белого дома может припомнить украинцам такой демарш в далеком 2018-м.

Стоит отметить, что Зеленский уже официально сообщил всем интересующимся, что связался с новым президентом США и даже назвал разговор с Трампов «отличным». При этом в сети начинает распространятся информация, что президент Украины стремиться лично встретиться с Дональдом до инаугурации. Для этого задействуют дипломатический ресурс, напрямую обращаясь в американское посольство со столь важной просьбой.