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Американский внедорожник Ford F-150 доступен в России
Ford F-150 SuperCrew Raptor 2024 предлагает очень богатое оснащение.

Американский внедорожник Ford F-150, который пользуется большой популярностью, теперь доступен и на российском рынке. Эта модель представлена в двух вариантах: с мощным 720-сильным двигателем V8 и с 450-сильным V6 движком.

В 2024 году Ford F-150 SuperCrew Raptor стал доступен для покупателей в России. Этот автомобиль оснащен 3,5-литровым турбированным мотором V6, полным приводом и десятиступенчатой автоматической коробкой передач. Кроме того, улучшенная подвеска Fox Racing делает его еще более привлекательным. Стоимость такой модели составляет 17,8 миллиона рублей. Среди опций можно выделить передние кресла Recaro с подогревом и вентиляцией, адаптивный круиз-контроль, медиасистему с 12" экраном и аудиосистему Bang & Olufsen.

Более мощная версия с 5,2-литровым двигателем V8 и мощностью 720 лошадиных сил предлагается по цене 25,2 миллиона рублей. Этот автомобиль имеет кожаный салон с элементами из замши, проекционный экран и аудиосистему Bang & Olufsen Unleashed с 14 динамиками.

Ford F-Series входит в число самых продаваемых внедорожников в мире. В 2023 году было продано 901 569 таких автомобилей, что делает его одним из лидеров продаж после таких моделей, как Toyota RAV4, Toyota Corolla и Tesla Model Y.

#авто #ford
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