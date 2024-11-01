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В американском штате Миссури загорелся завод по переработке и производству литиевых аккумуляторов
Взрывом разнесло крышу здания одного из производственных цехов.

В Соединенных Штатах произошла очередная техногенная авария, которая может привести к загрязнению окружающей среды. Речь идет о сильном взрыве и последующем пожаре на территории завода по переработке и производству литиевых аккумуляторов в штате Миссури неподалеку от города Фредериктаун. Сообщается, что «хлопок» раздался внутри одного из цехов крупнейшего в мире производителя аккумуляторов, после чего немедленно началось возгорание. При этом официальные источники пока не сообщают о причинах инцидента и о пострадавших рабочих и жителях города.

Согласно приходящей информации, Департамент природных ресурсов штата Миссури уже начал работу по изучению последствий аварии. В частности, они сообщали про эвакуацию местных жителей к северу от предприятия, так как Фредериктаун попадает в возможную зону загрязнения.

«Наши спасатели работают на месте происшествия, при необходимости мы должны взять пробы воздуха в окружающей среде. Мы должны убедиться, что все мероприятия проводятся правильно» - рассказывает сотрудник пресс-службы штата Брайан Квинн.

На предприятии занимались производством и переработкой литиевых аккумуляторов для электрокаров и прочей техники. Сейчас цех охвачен пожаром, который занимает примерно 20 тысяч квадратных метров. На месте аварии работают представители чрезвычайных служб, которые пытаются ликвидировать пожар и не допустить его распространение на другие объекты производства.

#сша #пожар #миссури
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