За 87-летнюю историю такого не было.

Volkswagen, крупнейший автопроизводитель Германии, столкнулся с серьезными финансовыми проблемами. Эти проблемы к закрытию не менее 3 заводов. Это первый случай в истории компании, которой уже 87 лет. Также предстоит сокращение числа рабочих мест на всех оставшихся производствах.

Даниэла Кавалло, председатель Генерального производственного совета, подтвердила, что все немецкие заводы Volkswagen оказались под угрозой. "Ни один из них не находится в полной безопасности", - заявила она.

Проблемы Volkswagen начались из-за снижения спроса на автомобили в Китае и Европе, а также из-за неудачного перехода на производство электрокаров. Эти факторы существенно ударили по доходам компании. В результате, Volkswagen уже второй раз за 3 месяца вынужден был предупредить о снижении прибыли.

На данный момент у Volkswagen в Германии насчитывается 10 заводов и 300 тысяч сотрудников. В свете текущих событий, компания рассматривает различные меры для уменьшения расходов. Среди предложенных мер - уменьшение зарплаты на 10% и заморозка зарплат на два года, что, по оценкам, позволит сэкономить около 4 млрд евро.

Следующий раунд переговоров о заработной плате запланирован на 30 октября. Эти переговоры будут крайне важны для будущего компании и ее сотрудников.