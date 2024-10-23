Машина оснащена подключаемой гибридной системой.

Эта модель является улучшенной версией предыдущего Fulwin A8 и привлекает внимание своим обновленным дизайном и увеличенными размерами. Автомобиль получил новую переднюю и заднюю части, а также удлиненный кузов.

Особенностью Fulwin A8L C-DM является его гибридная система. Автомобиль оснащен подключаемым гибридным двигателем, который включает в себя 1,5-литровый двигатель с мощностью 154 лошадиные силы и электромотор. Это позволяет машине развивать максимальную скорость до 185 км/ч. Благодаря батарее на 18,67 кВт·ч, произведенной компанией Gotion High-tech, автомобиль может проехать до 106 км на одной зарядке в режиме полностью электрического привода.

Внешний вид автомобиля также претерпел изменения: установлена восьмиугольная решетка радиатора с уникальным декором, а фары теперь не соединены с решеткой. Задняя часть украшена новым логотипом Fulwin и измененной формой фонарей. Дополнительно добавлены светоотражающие полосы на бампере.

Габариты автомобиля составляют 4790 мм в длину, 1843 мм в ширину и 1487 мм в высоту, при этом колесная база увеличена до 2790 мм. Масса автомобиля варьируется от 1730 до 1770 кг. Также представлен новый цвет кузова — Green Bamboo Gray.

Официальный запуск запланирован на конец этого года.