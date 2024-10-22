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g1tarist
Ford представил обновленную версию своего электрического кроссовера Mustang Mach-E 2025 года
В нем есть улучшенный автопилот и при этом он на 3500$ дешевле.

Ford представил обновленную версию своего электрического кроссовера Mustang Mach-E 2025 года, который теперь стоит на 3500 долларов меньше, чем предыдущие модели, начиная от 36 495$ за стандартную версию. Эта машина не только стала доступнее, но и получила ряд значительных улучшений.

Одним из ключевых нововведений стал тепловой насос, который эффективно обогревает салон, используя тепло от силовой установки в холодное время года. Кроме того, в машину интегрирована новая система Ford Connectivity Suite, которая включает в себя Wi-Fi точку доступа и 5G модем, обеспечивая высокоскоростное подключение к интернету.

Значительные улучшения коснулись и системы автопилота BlueCruise 1.5. Эта передовая технология теперь позволяет автомобилю следить за скоростью движения, автоматически перестраиваться и обгонять, делая 45% таких маневров автономно, что значительно снижает нагрузку на водителя.

В стандартное оснащение входит вентиляция передних кресел, а переключатель режимов движения теперь удобно расположен на подрулевом рычажке. Кроссовер предлагается с тремя новыми вариантами дизайна колесных дисков и в трех новых цветах: песочный, синий металлик и пурпурный металлик.

Ford Mustang Mach-E 2025 года предлагает не только улучшенные характеристики, но и более доступную цену, делая его привлекательным выбором для широкого круга автолюбителей.

#авто #ford
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