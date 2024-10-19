Атаки в основном шли с IP-адресов США, Китая, Гонконга, Сингапура, Румынии и Украины.

Эти хакерские нападки были осуществлены с помощью нового ботнета, который включал в себя более 100 000 зараженных устройств, в основном маршрутизаторов бренда Asus. Инженеры компании StormWall, занимающиеся кибербезопасностью, выявили эти атаки и отметили, что максимальная мощность достигала 1,5 Тбит/с, что является рекордом для России в этом году.

Эти попытки провести хакерские атаки происходили в основном с IP-адресов из США, Китая, Гонконга, Сингапура, Румынии и Украины. При этом 62% атак приходилось на IP-адреса из США, а российские IP-адреса составили всего 9% от общего числа атак. Всего было выявлено более 100 тысяч уникальных IP-адресов, участвующих в атаках.

Представители StormWall подчеркнули, что хостинг-провайдеры, которые уже использовали системы DDoS-защиты, смогли избежать полной недоступности своих клиентских сервисов. Но не вся защита оказалась эффективной в борьбе с такими масштабными атаками.

Это событие подчеркивает важность надежной защиты от DDoS-атак для обеспечения стабильности и безопасности онлайн-сервисов.