Mitsubishi ASX в топовой комплектации GLX оказался дешевле китайских одноклассников даже после подорожания.

Стартовая цена этой модели составляет 2,74 миллиона рублей. Это даже дешевле, чем у многих китайских автомобилей того же класса. Mitsubishi ASX в комплектации GLX можно купить в Москве за указанную сумму. В эту стоимость входит кожаный салон, 18-дюймовые литые диски, мультимедийная система с большим тачскрином и многое другое. Автомобиль оснащен 2,0-литровым движком мощностью 150 л.с., шестиступенчатой автоматической коробкой передач и передним приводом. За версию с полным приводом придется заплатить чуть больше — 2,86 миллиона рублей.

Цены на Mitsubishi ASX в других городах могут быть выше. Например, в Краснодаре и Екатеринбурге цены достигают 4,148 миллиона и 4,399 миллиона рублей соответственно.

Для сравнения, стоимость аналогичных китайских моделей начинается с 2,765 миллиона рублей за Geely Coolray в средней комплектации. Changan CS75Plus предлагается за 2,849 миллиона рублей, а за топовую модель Omoda C5 с передним приводом просят от 2,743 миллиона рублей.

Таким образом, новый Mitsubishi ASX остается одним из самых доступных вариантов в своем классе на российском рынке, несмотря на недавнее повышение цен.