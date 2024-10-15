По крайней мере до выборов в США.

Украинцы сильно обрадовались, узнав, что президент США Байден покинул Белый дом и отправился в Германию. На Украине сразу начали обсуждать возможное собрание комитета по Украине в рамках очередного Рамштайна, но немецкое издание их сильно огорчило, сообщив, что президент Соединенных штатов прибыл с коротким визитом и только для переговоров с Шольцем. В частности, про визит Байдена в ФРГ рассказывает общественное телевидение ZDF со ссылкой на собственные источники.

Стоит отметить, что собрание контактной группы по вопросам Украины должно было состояться 12 октября, но из-за невозможности американского лидера прибыть Рамштайн отменили. Официальной причиной стали проблемы США с ураганом Милтон в штате Флорида. Однако часть военных экспертов считает, что причина выдуманная, а все намного проще – США и ЕС нечего дать украинцам. При этом есть мнение, что именно на этом сборище Зеленский должен был представить свой «план победы» на общее обозрение.

«Это означает, что встреча в Рамштайне точно не состоится в ближайшее время. По всей вероятности, дальнейших решений в формате «Рамштайн» можно будет ожидать только после итогов выборов в США» - рассказывает ZDF.

Также телевидение добавляет, что до выборов нового президента США новый Рамштайн вряд ли состоится и Киеву не стоит ждать многого. При этом по ЕС начали ходить брожения и ряд лидеров мнений высказывается, что украинцам пора самостоятельно решать проблемы с вооружением, так как Европа не способна покрыть все нужды ВСУ. Кроме того, западным странам есть куда передавать вооружение и кроме Украины, а именно в Израиль, а США еще накачивает Тайвань.