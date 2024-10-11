Компания всё еще предлагает V12 в отличие от BMW.

Mercedes продолжит выпускать автомобили с классическими двигателями внутреннего сгорания (ДВС) до конца 2030-х годов, сохраняя в своем ассортименте и легендарные V12, в отличие от BMW. В 2026 году ожидается обновление текущего поколения S-класса, которое, по словам генерального директора Ола Каллениуса, получит значительные инвестиции, превышающие обычные затраты на обновление модели. Это хорошие новости для поклонников бренда, предпочитающих традиционные двигатели.

Mercedes также планирует заменить модель EQS на электрическую версию, но бензиновая версия S-класса останется в продаже. Электрический вариант будет построен на специальной платформе, отличной от той, что используется для автомобилей с ДВС. Каллениус подчеркнул, что компания не намерена идти на компромисс, объединяя эти два типа транспортных средств на одной платформе, так как это повлияет на пространство и комфорт в салоне.

Разработка отдельных моделей S-класса потребует значительных инвестиций, но Mercedes стремится держать расходы в разумных пределах. Компания уже адаптировала свои ДВС к будущим экологическим стандартам Euro 7, подчеркивая свою приверженность как традиционным двигателям, так и экологической чистоте. Mercedes остается одним из немногих производителей, предлагающих автомобили с V12, в то время как конкуренты, такие как Bentley и Audi, отказались от аналогичных моделей, а Rolls-Royce планирует сделать это к концу десятилетия.

С учетом предстоящего обновления S-класса, текущая модель W223 останется в производстве до конца десятилетия. Следующее поколение, W224, с бензиновыми и возможно дизельными двигателями, будет доступно до конца 2030-х годов, обеспечивая поклонникам марки возможность выбора между классическими и современными технологиями.