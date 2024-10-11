Стоимость новинки начинается от $26 420.

Этот кроссовер стал еще мощнее и комфортабельнее. Цена стартует от $26 420. Эта модель, построенная на базе популярного Golf, получила новый интерьер и улучшенный двигатель. Теперь Taos развивает 174 лошадиные силы, при этом сохраняя экономичность.

Базовая версия Taos S предлагается с передним приводом, а за самую продвинутую комплектацию SEL с полным приводом VW 4Motion придется отдать $36 120. Внутри автомобиля появился современный 8-дюймовый экран, а для удобства вождения предусмотрена новая восьмиступенчатая автоматическая коробка передач, заменившая предыдущую из-за жалоб на грубость переключений.

Volkswagen также добавил новые цвета кузова и варианты дизайна колес. Несмотря на улучшения, Taos остается самым доступным кроссовером в линейке Volkswagen в Северной Америке.