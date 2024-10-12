BMW и Mercedes теряют позиции перед более дешевыми китайскими электромобилями. Это произошло на фоне замедления экономики Китая и усиления конкуренции со стороны местных производителей. В 3 квартале продажи BMW сократились на 1/3, а Mercedes потерял 13% рынка в Китае.

Особенно заметно снижение интереса к аккумуляторным электрокарам (BEV). Mercedes рассказала о снижении продаж BEV на 31%, в то время как у BMW продажи этих автомобилей, напротив, увеличились на 10%.

Ситуацию усложняет политический аспект. Евросоюз ввел высокие пошлины на авто из Китая, обвинив Китай в несправедливых государственных субсидиях. Китай отвергает эти обвинения и угрожает ответными мерами. Это вызывает беспокойство у немецких производителей, ведь значительная часть их прибыли приходится именно на китайский рынок. Они призывают к диалогу и поиску компромиссов. Кроме того, Китай рассматривает возможность увеличения пошлин на импортные автомобили с большим объемом двигателя, что может негативно сказаться на продажах немецких машин. В прошлом году немецкий экспорт таких автомобилей в Китай составил 1,2 млрд долларов.

В результате этих событий акции BMW и Mercedes пострадали, упав на 23% и 9% соответственно, в то время как общий показатель европейского автомобильного рынка снизился на 13%.



